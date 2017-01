Zwei Buben in Tirol von Pkw erfasst

Die zwei Buben hatten plötzlich die Fahrbahn betreten - © APA (Webpic)

Zwei Buben im Alter von sechs und sieben Jahren sind am Samstag in Scheffau am Wilden Kaiser (Bezirk Kufstein) in Tirol frontal von einem Pkw erfasst worden. Der Sechsjährige musste mit schweren Kopfverletzungen vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden, teilte die Polizei mit. Der Siebenjährige erlitt nur leichte Verletzungen.