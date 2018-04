Zwei Brände in Hohenems - Ermittlungen wegen Brandstiftung

Hohenems - Am Morgen des Ostermontag musste die Feuerwehr Hohenems zu zwei Bränden ausrücken. Eine Riedhütte brannte aus unbekannter Ursache, ein Holzschopf wurde angezündet.

Brandstiftung in Hohenems

Gegen 05.05 Uhr am Ostermontag zündete eine unbekannte Täterschaft einen Holzschopf in der Schuttannenstraße an zwei verschiedenen Stellen an. Durch den Brand wurde ein Großteil der vorderen Außenwand des Schopfs komplett zerstört. Das Feuer konnte durch die FFW Hohenems, die mit vier Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz war, rasch gelöscht werden. Ein Zusammenhang mit dem Brandereignis “Riedhüttenbrand in Hohenems” kann nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlungen dauern an.