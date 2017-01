Zwei Bludenzer für Rodel-WM qualifiziert

Thomas Steu/Lorenz Koller absolvieren derzeit ein Intensivtraining auf der Olympiabahn in Igls und sind dabei mit Zeiten um 40.00 Sekunden bereits in Bahnrekordnähe gekommen. Mit ihrer Silbermedaille bei der EM in Königssee haben die Beiden sehr viel Selbstvertrauen getankt, ihr Ziel bei der WM ist auf alle Fälle ein Top 10-Platz. Dieser würde bereits als Qualifikationsergebnis für eine Olympiaqualifikation mitgewertet werden. Jonas Müller hat sich in der internen Qualifikation gegen den Vizestaatsmeister Reinhard Egger durchgesetzt und vervollständigt damit das rot-weiß-rote Team. Der Juniorengesamtsieger und Junioreneuropameister des letzten Jahres hat damit den Sprung in die Weltelite der Herren nahtlos geschafft und muss nun lernen bei Großereignissen zu bestehen.