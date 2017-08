Zwei Bergsteiger in Schladminger Tauern tödlich verunglückt

Die Identität der Toten war vorerst noch nicht bekannt - © APA (Archiv)

Bei einem Bergunglück in den Schladminger Tauern (Bezirk Liezen) sind am Dienstag zwei Alpinisten ums Leben gekommen. Die beiden waren nach Angaben der Polizei am Höchstein 60 Meter in eine steil abfallende Rinne gestürzt. Die Identität der Toten war vorerst noch nicht bekannt.