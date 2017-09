Zwei Auswärtsspiele für die Wälder

Unterschiedlicher hätte die Saison für die beiden nächsten Kontrahenten der Wälder nicht starten können. Der EC KAC II wartet nach drei Spielen immer noch auf den ersten Sieg. Im Gegensatz dazu konnte der EK Zeller Eisbären das Maximum von neun Punkten erkämpfen. Die Kärntner ließen mindestens vier Tore in den vergangenen Partien zu und stehen damit nur auf dem 15. Rang. Doch gegen den vermeintlichen Underdog taten sich die Wälder in der vergangen Saison schwer. Sie waren auch das letzte Team in der Alps Hockey League, das im vergangenen Jänner eine Niederlage gegen den KAC einstecken musste.

“Wir hatten gestern einen freien Tag und werden beim heutigen Training noch einmal hart an den Dingen arbeiten, in denen wir besser werden müssen.“, beschreibt Jussi Tupamäki die Vorbereitungen. Weiter führt er aus: „Das Team ist schon gespannt auf das Doppelwochenende. Man verbringt viel Zeit miteinander in einer ungewohnten Umgebung. Es ist gut, dass wir bereits so früh in der Saison diese Gelegenheit haben, denn aus meiner Sicht werden wir so als Team noch näher zusammenrücken.“ Die Eisbären haben in der letzten Spielzeit gar keine Punkte an den ECB verschenkt und sich damit für das Viertelfinalaus 2016 gründlich revanchiert. Über den Sommer waren auch die Salzburger am Transfermarkt nicht untätig und haben unter anderem Patrick Machreich von Lustenau nach Zell am See geholt. Auch Corin Konradsheim wechselte zu den Eisbären, allerdings erschütterte noch vor Saisonbeginn die Nachricht vom schweren Autounfall des ehemaligen Kooperationsspielers die österreichische Eishockeyfamilie. Der ECB sendet auf diesem Wege erneut nur die besten Genesungswünsche an Corin und seinen Mitfahrer Alexander Feichtner.