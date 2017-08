Zwei Angreifer bei Attacke auf Kaserne in Venezuela getötet

Die Militärbasis wurde von etwa 20 Bewaffneten angegriffen - © APA (AFP)

Bei der Niederschlagung eines Angriffs auf einen Militärstützpunkt in Venezuela sind Präsident Nicolas Maduro zufolge zwei Täter getötet worden. Rund 20 Bewaffnete seien in der Früh in den Stützpunkt Paramacay nahe der Stadt Valencia westlich von Caracas eingedrungen, sagte Maduro am Sonntag in seiner wöchentlichen TV-Sendung. Er bezeichnete die Angreifer als “Söldner”.