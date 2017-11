Zwanzig Jahre Vinothek Pfanner

Gewohnt großer Andrang bei der Pfanner-Degustation im Lauteracher Hofsteigsaal.

Im herbstlich dekorierten Hofsteigsaal präsentierten anlässlich der großen Wein-Degustation 2017 die vielen anwesenden Winzer und Weingut-Repräsentanten über 100 verschiedene Weine aus Österreich, Spanien, Chile und Südafrika. Die „Leistungsschau“ der Lauteracher Vinothek mit zusätzlich ausgezeichneten edlen Bränden aus der Privatdestillerie Pfanner sowie Single Malt Whiskys, Zigarrenbrand und Premium Rum ist die wohl größte Genuss-Verkostungsmöglichkeit in der Region. Kein Wunder also, dass auch heuer wieder unzählige Gäste, darunter etwa Thomas Rohner (Rohner Zelte), Christoph Sögner (Werkstatt, Rankweil), Martin Berthold (Wirtshaus am See), Richard Zünd (Sternen Hotel), Michael Horner (Flatz Verpackungen), BM Jochen Klimmer, Thomas Albertani (Personalarchitekt, Bregenz), Eberhard Stimpel (guest-event), Markus Mistura (Immobilien) oder Martin Feigl (Glas Marte), diese einmalige Gelegenheit wahrnahmen.