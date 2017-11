Zuschauerzahlen in Erste Liga unverändert - Schnitt 1.482

Nach 18 von 36 Runden in der Erste Liga hat die Fußball-Bundesliga eine Zwischenbilanz gezogen.

Austria mit sattem Minus

Anteil der Austro-Spieler Betrug 71 Prozent

Wie in der vergangenen Saison betrug der Anteil an eingesetzten österreichischen Spielern in den ersten 18 Runden 71 Prozent. Angeführt wird diese Statistik vom FC Blau Weiß Linz mit 93 Prozent, dahinter folgen der SC Wiener Neustadt mit 91 Prozent und der TSV Hartberg mit 86 Prozent. Austria Lustenau liegt hier an zweitletzter Stelle – mit 50 Prozent eingesetzten österreichischen Spielern