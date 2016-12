Zusammenstöße bei Weihnachtsmarsch in Bethlehem

Christen soll der Zugang nach Betlehem erleichtert werden - © APA (AFP)

In Bethlehem ist es am Freitag zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der israelischen Armee gekommen. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur “Ma’an” am Freitagabend laut Kathpress berichtete, gingen israelische Sicherheitskräfte mit Tränengas und Gummigeschoßen gegen die Teilnehmer eines Weihnachtsprotestmarsch in der Nähe des Checkpoints Rachelsgrab vor.