"Zusammenarbeit per sofort beendet": Girardelli und SRF trennen sich

Eigentlich sollte Marc Girardelli für das Schweizer Fernsehen von den Olympischen Winterspielen berichten - nun trennen sich der Ex-Skirennläufer und der SRF.

Wie Blick.ch das Schweizer Fernsehen SRF zitiert, sei man “gemeinsam zu dem Schluss gekommen, die Zusammenarbeit per sofort zu beenden”. Grund sei die Kritik der vergangenen Monate an Girardellis Kommentatoren-Qualiäten. Er habe Daten, Fakten und Athleten oft verwechselt, nach dem Slalom in Zagreb habe man nun einen Schlussstrich gezogen.

“Nicht heimisch” “In einer gemeinsamen Analyse mit Marc Girardelli sind wir zum Schluss gekommen, dass die Entwicklung nicht wie von beiden Seiten gewünscht stattgefunden hat. Marc Girardelli verfügt über eine hohe fachliche Kompetenz. Dennoch haben wir gemerkt, dass er in der Rolle als SRF-Experte nicht heimisch wird”, so Roland Mägerle, Abteilungsleiter SRF Sport, in einer Mitteilung.

Ähnliches sagt auch Marc Girardelli selbst: “Ich danke den Verantwortlichen von SRF Sport, dass sie das Vertrauen in mich gesetzt haben und mir die anspruchsvolle Aufgabe als Ko-Kommentator im Ski alpin anvertraut haben. In den vergangenen Wochen habe ich jedoch gemerkt, dass ich mich in dieser Rolle nicht hundert Prozent wohlfühle. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam entschieden, dass ich meine Funktion per sofort abgebe.”