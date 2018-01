Zusätzliches Personal für Kindergärten in Vorarlberg

Die ÖVP plant, mit einer Gesetzesnovelle dem Mangel an Kindergartenpersonal in Vorarlberg entgegen zu wirken. Dann sollen auch Personen mit fachverwandten Ausbildungen Kindergartengruppen kurzfristig leiten können.

Mit der Änderung des Kinderagrtengesetzes soll es in Zukunft möglich sein “dass, zeitlich befristet, nicht nur Absolventinnen der BAfEP für die Gruppenleitung bestellt werden können.” Dann könnten Personen aus dem Kindergarten mit pädagogischer Ausbildung, wie etwa Sozialpädagogen oder mit Hochschulausbildung in Erziehungswissemschaften die Personalsituation entlasten. Außerdem würden die Stellen damit auch für entsprechend qualifiziertes Personal aus Deutschland geöffnet. Bisher könnten diese Mitarbeiterinnen nur als Kindergartenassistentinnen angestellt werden.

Weitere Maßnahmen

Mit der Änderung des Kindergartengesetzes allein sei es laut der Feldkircher Vize-Bürgermeisterin aber noch nicht getan. Der Bedarf an qualifiziertem Personal im Kindergarten und in den Kinderbetreuungseinrichtungen werde in den nächsten Jahren erheblich steigen: „Wir dürfen uns deshalb nicht allein auf die zweifelsohne sehr gute Ausbildung in der BAfEP in Feldkirch verlassen, sondern müssen das Spektrum der Ausbildung deutlich erweitern und neue Wege beschreiten. Wir wollen sowohl den Ausbau des berufsbegleitenden Kollegs als auch eine duale Ausbildung im Kindergarten vorantreiben“.