Zusätzliche Parkplätze am Bahnhof Nenzing

Bahnkunden können ein Lied davon singen: Die Zahl der Bahnkunden, die den öffentlichen Verkehr dem Individualverkehr vorziehen und somit auch die Umwelt schonen, steigt stetig an.

Gestiegen ist andererseits auch die Zahl der „Park&Ride-Kunden“ – sprich jener Menschen, die von ihrem Zuhause zum Bahnhof mit dem Auto kommen und für dieses entsprechend Parkmöglichkeiten benötigen. Das hat am Bahnhof Nenzing in jüngster Zeit vermehrt zu vielfachem Parken im Parkverbot und in Folge zu Verkehrsbehinderungen geführt. Gemeinsam mit Land und ÖBB-Infrastruktur schafft die Marktgemeinde Nenzing hier nun eine Alternative: In der jüngsten Gemeindevertretung wurde ein entsprechender Vertrag beschlossen.