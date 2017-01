Zusätzliche Ladestationen für Elektroautos

Bisher gab es lediglich beim Spar-Markt in der Sägerstraße die Möglichkeit, sein E-Fahrzeug aufzuladen.

Nun meldete die Stadt Dornbirn, dass neue Ladestationen bereits in Planung sind. „Künftig soll es in der Stadtgarage vier Schnelladestationen geben und zwar zentral bei der Einfahrt“, so Klaus Lingg von der Dornbirner Kulturhausgesellschaft. Die technischen Details seien bereits geklärt, es fehlt lediglich noch das Okay der Stadt, die Eigentümerin der Garage ist.

Weitere Ladestationen möglich

Lingg kann sich sogar vorstellen, dass es in Zukunft weitere Ladeplätze in der Stadtgarage geben soll. „Von der Kapazität her gibt es drei bis vier Stellen in der Garage, wo Stromstellen denkbar wären“, Lingg abschließend.