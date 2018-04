Zurückgetretener LR Schwärzler: "Glaube nicht, dass S18 schnell kommt"

Im Interview mit Vorarlberg heute zeigt sich der zurückgetretene Landesrat Schwärzler immer noch skeptisch in Bezug auf die Verwirklichung der S18.

Als Umweltlandesrat hat Schwärzler der S18 damals ein klares “Nein” gegeben. “Ich hatte eine klare Position und die ist bis heute so geblieben”, so Schwärzler. Er glaube persönlich nicht, dass die S18 schnell kommt, aber trotzdem brauche man eine Verbindung. “Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Projekte, die derzeit in Ausarbeitung sind, sauber prüft und für die Menschen eine Verbindung schafft.”