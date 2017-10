Zur Heimpremiere kommt Genf in die Arena

Am vergangenen Wochenende siegten die Westschweizer in Pully klar, ehe sie sich im Schweizer Cup den Vordemwald White Soxs in der Verlängerung geschlagen geben mussten. Die Calvinstädter haben einige technisch gute Spieler in ihren Reihen, und müssen wegen Umbauarbeiten in ihrer Halle aktuell einen Auswärts-Marathon bestreiten.

Beim Heimteam gibt es gleich mehrere Premieren: Erstmals führt Neo-Kapitän Aurel Zehrer sein Team in der HockeyArena aufs Feld, erstmals läuft man im neuen Dress auf und für die die beiden spanischen Neuzugänge Héctor Gallego und Iker Bosch ist es eine Premiere vor heimischem Publikum. Mit einem Sieg kann Wolfurt das Punktekonto auf null stellen, das „Anfangshandicap“ von -6 Punkten wäre dann ausgeglichen.

„Die Leistung beim ersten Spiel in Vordemwald war in Ordnung, doch wir wissen, dass wir noch deutlich besser spielen können“, meint Spielertrainer Jaume Bartés. „Deswegen wollen wir uns beim Heimauftakt auch steigern und Genf punktelos auf die lange Heimfahrt schicken.“

NLB-Qualifikation

RHC Wolfurt – Jet RC Genève

Samstag, 07. Oktober 2017, 18 Uhr, HockeyArena Wolfurt



http://rollersports.sportvideos365.com/rhcwo/ (Videos zum Spiel)