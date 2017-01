Zunehmend herausfordernde Bedingungen

Alle Konjunkturumfragen der letzten Jahre machten deutlich, wie sehr die Vorarlberger Industrie von internationalen Entwicklungen geprägt ist. „Wir müssen uns stärker an diesen internationalen Gegebenheiten orientieren und darauf Antworten geben“, betont DI Georg Comploj, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Globale Hochs und Tiefs der Konjunktur sind kaum zu beeinflussen, „wir können uns aber mit hoher Flexibilität auf die Auftragsschwankungen sehr wohl einstellen. Eine flexible Haltung auf allen Ebenen ist daher das Gebot der Stunde“, unterstreicht Spartenobmann Comploj die Notwendigkeit für flexible Arbeitszeitmodelle.

Wettbewerbsfähigkeit stärken

Aufgrund ständiger Innovation und leistungsorientierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Vorarlbergs Industrie in der Lage, international weiterhin erfolgreich zu sein. Schädlich ist jedoch das zunehmend belastende Umfeld. „Immer noch kompliziertere Vorschriften und steigende Gebühren belasten den Standort enorm“, erklärt Comploj. Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sind somit mehr als überfällig. Comploj fordert daher: „Eine KöSt-Senkung für nicht entnommene Gewinne stärkt die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen, erleichtert die Eigenkapitalbildung und die Investitionen und wäre so ein wertvoller Wachstumsstimulus.“ Die Beurteilung der aktuellen Situation in den Betrieben der Vorarlberger Industrie fällt großteils zufriedenstellend aus. Das gilt weitgehend auch für den Ausblick auf 2017. Allerdings entwickeln sich die Märkte unterschiedlich. Politische Unsicherheiten im In- und Ausland bergen unvorhersehbare Risiken, die Rohstoffverfügbarkeit sowie die Rohstoffpreise gestalten sich teilweise als schwierig. Der auch 2017 zu erwartende harte Preiskampf offenbart einmal mehr die Notwendigkeit, am Standort Vorarlberg noch produktiver zu werden, um mit Billiglohnländern auch weiterhin konkurrieren zu können. Es brauche einen positiven gesamtgesellschaftlichen Zugang zu Leistung ganz allgemein, zur zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung. Ein hohes Bildungsniveau bei allen sozialen Schichten wird für den Standort ein noch bedeutenderer Faktor werden.

Wichtige HTL-Absolventen

„Dem bestehenden Druck, vor allem auf die Verkaufspreise, kann nur mit Innovationen und Produktivitätssteigerungen begegnet werden. Und dazu braucht es nicht zuletzt auch gut qualifizierte Mitarbeiter“, sagt Christoph Hinteregger, Spartenobmann-Stellvertreter und Bildungssprecher der Industrie. Daher setzt die Vorarlberger Industrie neben der bedeutenden und bewährten Schiene der dualen Ausbildung weiter auf das „Erfolgsmodell HTL“. „HTL-Absolventen sind in unseren Betrieben heiß begehrt und erfüllen wichtige Schlüsselfunktionen. Sie sind wesentlich für den Erfolg unserer Unternehmen mitverantwortlich“, betont Hinteregger und erklärt weiter: „Wir wollen die Schulform HTL auch weiterhin aktiv mitgestalten und an die neuen wirtschaftlichen und technologischen Herausforderungen sowie infrastrukturellen und pädagogischen Gegebenheiten anpassen. Deshalb haben wir den Strategieprozess ,HTL 2025’ bewusst initiiert und werden diesen auch 2017 konsequent fortsetzen.“