Zunahme bei den HIV-Neuinfektionen in Österreich

2016 wurden 447 Neudiagnosen gestellt - © APA (AFP)

Die HIV-Neuinfektionen in Österreich sind weiterhin im Steigen begriffen. Die Aids Hilfe Wien veröffentlichte am Freitag über Facebook die Zahlen für 2016, die einen Anstieg der registrierten Neudiagnosen auf 447 (2015: 428) zeigen. In fast jedem Bundesland wurde eine Zunahme registriert.