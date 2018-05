Zumtobel stieg mit VKW ins Licht-Contracting-Geschäft ein

ZGS und VKW bieten ihre Dienstleistung in Vorarlberg und in Deutschland an. Anstelle eines einmaligen Leuchtenkaufs mit hohen Investitionskosten können Unternehmen von ZGS eine moderne, maßgeschneiderte Lichtlösung erhalten, die die Beleuchtungserneuerung ebenso umfasst wie die regelmäßige Wartung. Die Ersparnisse durch den geringeren Stromverbrauch sind dabei höher als die monatliche Rate für das Licht-Contracting.

Laut ZGS und VKW wurden bisher sieben gemeinsame Projekte mit einem Volumen von 830.000 Euro umgesetzt, fünf davon in Vorarlberg. Weitere Projekte seien bereits angelaufen. Pro umgesetztem Vorhaben würden im Durchschnitt jährlich rund zehn Tonnen Kohlendioxid und rund 100.000 Kilowattstunden Strom eingespart, hieß es. (APA)