Zumtobel ist Lichtpartner beim Hahnenkamm-Rennen

Einige der eingesetzten Lichtlösungen wurden exklusiv für den KitzRaceClub entwickelt. So zum Beispiel die zwölf Lüster, bestehend aus jeweils sieben Glasröhren, im Herzstück der zentralen Event-Location, dem großen Festsaal. Die Sonderleuchten können jederzeit flexibel in die Lichteffekte der Bühnenshow integriert werden, so auch beim traditionellen Galaabend. Eine weitere Sonderanfertigung ist die Lichtlösung im VIP-Bereich.

Im Rezeptionsbereich des KitzRaceClubs ist eine Pendelleuchte von Zumtobel installiert. Die kugelförmigen Pendelleuchten wurden von dem renommierten Südtiroler Architekten Matteo Thun gestaltet. Im Spa- und Beauty-Bereich kommen Lichtleisten von Zumtobel als seitlich montierte senkrechte Spiegelleuchten zum Einsatz.

Ebenfalls eine Sonderanfertigung für das Hahnenkamm-Rennen sind die 16 KitzRace-Stelen zur Außenbeleuchtung des Eingangsbereichs des KitzRaceClubs. Sie kommen beispielsweise als Lichtspalier am Galaabend zum Einsatz. Zwei LED-Fluter von Thorn sorgen an der Außenfassade für optische Akzente.