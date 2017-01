Zumtobel entwickelt kunstvolle Lichtlösung für die Elbphilharmonie

Dornbirn. Was zählt, ist das Ergebnis. Bei dem am 11. Januar eröffneten Konzerthaus Elbphilharmonie, einem Bauwerk der Superlative, scheint das in besonderem Maß zuzutreffen. Elphi, wie das neue Wahrzeichen der Hansestadt Hamburg kurz auch genannt wird, kann sich nicht nur sehen lassen. Das Konzerthaus nach den Plänen von Herzog & de Meuron wird in den höchsten Tönen gepriesen.

Zumtobel, eine Marke der Zumtobel Group, hat verschiedene Beleuchtungslösungen im Inneren des Mammut-Projekts realisiert. Für diesen Bau an der Elbe hat der Premium-Leuchtenhersteller zahlreiche Sonderleuchten entwickelt, die zum Teil aus handgefertigten Elementen bestehen.

Optisch im wörtlichen Sinne besonders herausragend ist dabei die Sonderlichtlösung zur Allgemeinbeleuchtung im Konzertsaal: Zumtobel greift hier das Architektur-Konzept – die Verbindung von Alt und Neu – wieder auf. Als Hommage an die sturmerprobte Elbe gelten rund 1200 mundgeblasene Glaskugelleuchten, die wie lichtgefüllte Wasserblasen aus der wellenförmigen Akustikdecke auftauchen. Der Leuchtenkörper ist dabei für den Betrachter unsichtbar in die Decke verbaut. Die traditionelle Handwerkskunst in Kombination mit moderner LED-Technologie machte die Entwicklung dieser Lichtlösung zu einer besonderen Herausforderung für Zumtobel.

In der Plaza befinden sich 870 maschinell aus Kunststoff gefertigte Kugelleuchten. Eine weitere Sonderleuchte entwickelte Zumtobel speziell für das Foyer und die Garderobe vor dem Konzertsaal. Darüber hinaus setzt Zumtobel in der Elbphilharmonie bereits bewährte Standardleuchten ein.

Die Lichtlösung von Zumtobel ist Teil des Gesamtprojektes Elbphilharmonie, das nun nach knapp zehn Jahren beendet ist. „Wir freuen uns sehr, mit unserer einzigartigen Lichtlösung an diesem Architekturjuwel beteiligt zu sein – und jetzt das Ergebnis bewundern zu können“, so Nicole Drong, Leiterin des Zumtobel-Vertriebszentrums Hamburg.

Mit der Eröffnung der Elbphilharmonie erschließt sich den Besuchern inmitten der Hamburger Hafen-City ein neues gesellschaftliches und kulturelles Zentrum. Auf einen ehemaligen Speicher mit Backsteinfassade wurde ein spektakulärer zeltartiger Glasbau gesetzt. Im Inneren befinden sich eine Philharmonie, ein Hotel, gastronomische Einrichtungen, Eigentumswohnungen und eine Aussichtsplattform.

Weitere Informationen unter www.zumtobelgroup.com