Zumtobel: Entlassener Vorstandschef Schumacher klagt

Feldkirch - Ulrich Schumacher fordert am Landesgericht in Zivilprozess, der gestern begonnen hat, finanzielle Entschädigung für seine Ablösung.

Der Rechtsstreit „kommt mir eher wie ein Scheidungsprozess vor“, sagte Richterin Birgit Vetter. Denn gestritten wird seit gestern in dem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch auch darüber, ob die Zerrüttung des Verhältnisses mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Dornbirner Leuchtenkonzerns Zumtobel für die Abberufung des klagenden Vorstandsvorsitzenden Ulrich Schumacher durch den Aufsichtsrat ausgereicht hat.

Neben der Zerrüttung führte der Wiener Anwalt des beklagten Konzerns am Dienstag beim Prozessauftakt noch drei weitere Gründe für die Ablöse des 60-jährigen Geschäftsführers an: die Beleuchtung seiner privaten Großgarage in Deutschland auf Unternehmenskosten, verrechnete Flugkosten sowie rund 20 ohne Genehmigung des Aufsichtsrats abgeschlossene Geschäftsverträge.