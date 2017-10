Zumtobel beleuchtet neue U-Bahnlinie in Singapur

Aus seiner breiten Produktpalette wird Thorn für das 10-Millionen-Euro-Projekt verschiedene Beleuchtungslösungen für Tunnel und Wartungsbereiche liefern.

Die Thomson-East Coast Line (TEL) wird die sechste U-Bahnlinie in Singapur. Sie bietet Umsteigemöglichkeiten zu allen anderen Linien und erhöht die Transportkapazität des Metronetzes. Auf der dann drittlängsten MRT-Linie in Singapur kommen komplett fahrerlose U-Bahnen zum Einsatz, die auf einer Streckenlänge von 43 Kilometern 31 Bahnhöfe miteinander verbinden. Nach kompletter Fertigstellung ist die TEL die längste fahrerlose U-Bahnlinie der Welt. Vor allem Pendler aus den östlichen Stadtteilen erhalten mit ihr eine neue Anbindung an den Nahverkehr.

100.000 Leuchten

Die eingesetzten Leuchten von Thorn erfüllen die strengen Kriterien des Kunden und werden in den Tunneln und Wartungsbereichen der TEL installiert. Thorn liefert mehr als 100.000 LED Leuchten.

„Es ist ein Privileg, dass wir als Beleuchtungspartner für dieses bedeutende Infrastrukturprojekt in Singapur ausgewählt wurden. Unser Team ist sehr stolz, an solch wichtigen öffentlichen Projekten mitarbeiten zu können. Wir freuen uns, erstklassige Arbeit für die Singapore Land Transport Authority zu liefern“, sagt Matthew Boucher, SVP Sales, Zumtobel Group Asia Pacific.

Die Arbeiten an der neuen Linie beginnen im Oktober 2017. Ein erstes Teilstück soll 2019 eröffnet werden. Mit der Fertigstellung aller Teilstücke der Thomson-East Coast Line werden zunächst täglich rund 500.000 Pendler auf der Strecke unterwegs sein. Diese Fahrgastzahl soll langfristig auf eine Million ansteigen.

(red)