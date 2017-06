Zumtobel: Analysten erwarten solides Ergebnis

Unterm Strich wird im Mittel ein Verlust von 9,4 Mio. Euro prognostiziert, nach einem Minus von 17,5 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Das entspricht einer Verringerung um knapp die Hälfte. Für diese Kennzahl liegen Schätzungen der Erste Group und der RCB, nicht aber der Baader Bank vor.

Beim operativen Ergebnis (EBIT) rechnen die Analysten aller drei Bankhäuser im Schnitt mit einer Verbesserung um 50 Prozent von minus 16,4 Mio. Euro im Vorjahr auf minus 8,2 Mio. Euro. In dieser Kennzahl sind Restrukturierungskosten aufgrund der Abstoßung des verlustbringenden Werks im französischen Les Andelys enthalten. Zumtobel selbst avisierte bei der Ankündigung des Verkaufs im Dezember 2016 negative Sondereffekte in Höhe von 15 bis 20 Mio. Euro.

Trendumkehr könnte sich fortsetzen

Das um Sondereffekte bereinigte EBIT dürfte indessen laut Prognosen der RCB und der Baader Bank stabil bei plus 10,9 Mio. Euro bleiben. Von der Erste Group gibt es hierzu keine Schätzungen. Für den Umsatz wird zudem von den Experten der RCB, Erste und Baader Bank lediglich ein minimaler Rückgang von einem Prozent auf im Durchschnitt 343,7 Mio. Euro erwartet.

Abgesehen von den negativen Einmaleffekten, die rund um das Werk in Les Andelys entstanden sind, rechnen die Experten der Erste Group sowie der Baader Bank mit einem soliden Schlussquartal. So könnte sich die im dritten Quartal 2016/17 gesehene Trendumkehr bei den Umsätzen im Leuchtensegment weiter fortsetzen, was positiv wäre, kommentieren die Erste-Analysten ihre Prognosen weiter.