Zum zweiten Mal auf Trainersuche

Trainer Albert Malgin verlässt auf eigenen Wunsch den EHC Alge Elastic Lustenau und heuert beim EHC Basel an. Somit muss der Vorstand schon zum zweiten Mal in dieser Saison auf Trainersuche gehen.

“Albert bat mich noch zu Silvester zu einem Gespräch, in der er um eine vorzeitige Auflösung des Vertrages gebeten hat. Ihm wurde ein lukratives Angebot vom EHC Basel vorgelegt. Es sind bereits einige Trainer an uns heran getreten. Wir werden alles prüfen um baldmöglichst den neuen Trainer präsentieren zu können,” so EHC Präsident Herbert Oberscheider.