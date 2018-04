Zum „Vierteljahrhundert-Hock“ geladen

Gemeinsam mit den Stammkunden wurde gefeiert

Man muss die Feste feiern wie sie fallen, so ist doch das 25- jährige Bestehen von KFZ-Scalet mehr als Grund genug. Familie Scalet sah darin Anlass einmal alle Stammkunden, Freunde und Bekannt zu einem gemütlichen „Hock“ in ihre Firma einzuladen.

Auf ein viertel Jahrhundert können Gudrun und Manfred Scalet nun zurückblicken. Wie alles begann, damals zu Hause in der Garage bis alles aus den Nähten platze und sie schlussendlich am jetzigen Standort in Andelsbuch landeten. Deshalb kamen viele Gäste, darunter alte Bekannte und Stammkunden wie z.B. Familie Feger, die bis aus Lichtenstein anreisten, um zu gratulieren. Natürlich wurden die vielen Besucher darüber informieren welche neuen Automodele von Hyundai und Suzuki in diesem Frühjahr aktuell sind. Unter anderen informierte Michael Scalet gerne über, dass hochmodernes Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug von Hyundai. Und wer Lust hatte konnte gerne an einer Probefahrt der verschiedenen Automodele teilnehmen.