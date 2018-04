Zum Siegen verdammt

Am Samstag, 14. April empfängt die Landesligamannschaft von HC BW Feldkirch das Team aus Lauterstein.

Die Montfortstädter müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen, um die Klasse zu halten. Das Hinspiel konnten Hintringer & Co. nach überzeugender Leistung mit 22:28 gewinnen. In diesem enorm wichtigen Spiel freut sich die Mannschaft von Zoltan Balogh auf lautstarke Unterstützung in der Feldkircher Reichenfeldhalle. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr.

Oberligareserve gastiert im Reichenfeld

Lauterstein steht aktuell auf dem 7. Tabellenplatz (22:22 Punkten). Die Mannschaft von Spielertrainer Timo Funk startete gut in die Rückrunde und sorgte mit den Siegen gegen Vöhringen und Reichenbach für aufmerksame Augen. Die SG ist auf allen Positionen mit vielen individuellen Talenten besetzt. Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gäste ist Mittespieler Kevin Nagel, der aktuell bester Torschütze der Mannschaft ist.

Am Samstag zählt nur ein Sieg

Noch kann alles passieren! Ein kurzer Blick auf die Tabelle zeigt, dass in den letzten 3 Runden der Landesliga Staffel 3 der Kampf um den Ligaverbleib spannender ist als je zuvor. Kornexl & Co. stehen aktuell auf dem 9. Platz und haben 15 Punkte auf dem Konto. Die Mannschaft aus Ravensburg, welche aktuell auf dem Relegationsplatz ist, hat 13 Punkte – somit geht es in den letzten 3 Spielen um alles. Feldkirch musste vergangene Woche eine recht deutliche Niederlage gegen Biberach hinnehmen (32:25). Wieder war die Mannschaft bis zur 40. Minute auf Augenhöhe, ehe sich dann die bekannten Fehler ins Spiel einschlichen. Um gegen die Oberligareserve aus Lauterstein zu bestehen, müssen die Blau-Weißen besonders in der Abwehr nachlegen und die 100%igen Tormöglichkeiten nutzen.