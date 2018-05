Zum Jubiläum neuen Standort eröffnet

Eine große Party samt Eröffnung des neuen Standortes in der Radetzkystraße 154 (R 154) feierte die bekannte Emser Trafikantenfamilie Bischof vergangene Woche.

Seit 20 Jahren besteht die Bischof Handels-Gmbh. Neben dem Geschäftsbereich „cigar culture“ in dem edles Zigarrenzubehör vertrieben wird, werden insbesondere Warenautomaten aus Spanien, Italien und Holland für Kunden aus der Landwirtschaft, der Gastronomie, Tankstellen- und Mallbetreiber u.a. adaptiert und installiert.

Snacks und Parfum to go

Egal ob Käse, Selchfleisch, Milch, Yoghurt, Eier und Co – für den Ab-Hof-Verkauf eignen sich die Warenautomaten ebenso wie für Zigaretten, Werkzeuge, Kondome und neuerdings sogar edle Düfte. Die Hohenemser Spezialisten versorgen bis weit über die Landesgrenzen hinaus zufriedene Kunden mit den passenden Automaten. Selbst Schließfachautomaten, Eis- und Lebensmittelautomaten werden an den Kunden gebracht.

Norbert und Ingrid Bischof, Andreas und Nadja Bischof begrüßten mit ihrem Team in den vor wenigen Wochen bezogenen Räumlichkeiten die zu Party-Locations umgestaltet worden sind. Das Lager für Automaten, in dem die Geräte gelagert, von den Bischof-Technikern umgebaut und an Kundenwünsche angepasst werden wurde zur Feier-Zone. Geschäftspartner aus ganz Österreich und dem süddeutschen Raum wie Wolfgang Hartl (Fleischerverband Salzburg) oder Markus Kühndahl (Fleischerdienst Allgäu) waren bei der Feier zu Gast. Bürgermeister Dieter Egger gratulierte den Gastgebern und Bauherr Hubert Hefel. Rechtsanwalt Ekkehard Bechtold, Caterer Harald Otti, Gerd und Herta Obwegeser (Café Lorenz), Kurt und Mariann Raos sowie Benjamin Meyer (Vorkoster), Markus Winsauer (Concept X) oder Segelkollege und Verwaltungsjurist Markus Pinggera beglückwünschten die innovative Familie zum Jubiläum.