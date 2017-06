Zum 28. Mal Ironmännli Lustenau

Lustenau. Der Volkstriathlon fand im Parkbad (Sportzentrum) am Pfingstsonntag statt. Mit 500 m schwimmen, 18 km Radfahren und 4,8 km Laufen, eine körperintensive Sache, nicht nur für die Hobbysportler. Bei besten Wetterbedingungen starteten die Athleten schon morgens, hoch motiviert um höchste Punktzahlen zu erzielen.

Ironmännli seit 1990

Gleich bei der ersten Austragung des Triathlon im Jahr 1990 starteten 200 Teilnehmer, dieser Trend hat bis heute angehalten. Der erste Wettbewerb über die Langdistanz im Triathlon fand 1978 auf Hawaii statt, dabei werden 3,86 km geschwommen, 180,2 km Rad gefahren und 42,195 km Gelaufen. Die Distanzen beim Ironmännli mögen kleiner sein, nicht aber der Spaß an der Sache und die Freude der Sportler, dem Event aktiv beiwohnen zu können und sich mit Profis und Hobbysportlern zu messen. Eisern – wie der Name schon sagt, hielten die Triathleten den Strapazen stand und gaben ihr Bestes im Wasser, auf zwei Rädern und zu Fuß. Mit frischem Obst holten sich die Sportler nach vollbrachter Leistung ihre Kräfte zurück. Den Zuschauern am Rande der Strecke blieb nur, die „Eisernen Menschen“ gebührend anzufeuern.

Ergebnisse unter: ironmännli lustenau