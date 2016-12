Zukunftssektor Bildung stärken und ausbauen

Als Geschäftsführer der FH Vorarlberg sind Sie einer der Veranstalter und Gastgeber der Jobmesse. Warum ist diese Messe wichtig für Vorarlberg?

Stefan Fitz-Rankl: Die Jobmesse ist der wichtigste jährliche Treffpunkt, bei dem regionale Unternehmen mit unseren Studierende sowie anderen Interessierten zusammenkommen, um sich über Jobs, Karriere sowie Praktika und Themen für Abschlussarbeiten zu unterhalten. Nahezu alle Unternehmen haben eine enge Verbindung zur FH Vorarlberg. Zum Teil arbeiten unsere Absolventinnen und Absolventen in den Unternehmen und sind noch immer im Austausch mit ihren ehemaligen Dozierenden. Einige Unternehmen sind unsere „Starken Partner“, andere sind Ausbildungspartner im Studiengang Elektrotechnik Dual und wieder andere arbeiten in der Forschung mit uns zusammen. Sie alle haben ein großes Interesse, sich bei unseren Studierenden und den anderen Messebesucherinnen und -besuchern als Arbeitgeber zu positionieren. Gemeinsam mit der Industriellenvereinigung (IV) veranstalten wir daher die Jobmesse und das Interesse der Unternehmen wird jedes Jahr noch größer.

Wie erklären Sie dieses wachsende Interesse?

Stefan Fitz-Rankl: Vorarlberg ist wirtschaftlich sehr hoch entwickelt. Damit verbunden ist die große Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften. Die FH Vorarlberg hat hier eine wichtige Rolle, denn jährlich schließen über 300 bestens ausgebildete Bachelor und Mas­ter ihr Studium an unserer Hochschule ab. Die aktuelle Absolventenbefragung hat gezeigt, dass 75 % unserer Absolventinnen und Absolventen in Vorarlberg arbeiten. Diese Zielgruppe ist für die Unternehmen sehr wichtig. Aber seit wir die Messe für alle Jobinteressierten geöffnet haben, kommen die Besucherinnen und Besucher aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Die Unternehmen wollen sich auch hier mit aktuellen Stellenangeboten und mit ihren Jobperspektiven präsentieren.

Welchen Stellenwert hat heute ein Studium bei einer Jobbewerbung?

Stefan Fitz-Rankl: Einen viel höheren als noch vor 20 Jahren. Wir wissen, dass ein Studienabschluss nicht nur bei der Bewerbung, sondern auch bei den Karrieremöglichkeiten eine wesentliche Rolle spielt. Das sehen wir auch bei den steigenden Zahlen im Bereich der berufsbegleitend Studierenden. Die meisten von ihnen haben einige Jahre Berufserfahrung hinter sich und stehen nun an einem Punkt, wo sie wenig Entwicklungsmöglichkeiten sehen. Mit einem Studium eröffnen sich wieder neue Perspektiven. Ebenso steigt die Zahl jener Studierenden, die nach einigen Jahren im Beruf die Matura bzw. Studienberechtigung nachholen, um dann bei uns zu studieren.

Wie reagiert die FH Vorarlberg auf diese Entwicklung?

Stefan Fitz-Rankl: Wir haben in den letzten Jahren die berufsbegleitenden Angebote stark ausgebaut. 2013 haben wir den berufsbegleitenden Masterstudiengang Energietechnik und Energiewirtschaft gestartet, 2014 mit Elektrotechnik Dual ein ganz neues Angebot entwickelt und seit 2015 bieten wir einen berufsbegleitenden Bachlorstudiengang Soziale Arbeit an. 2016 wurden im berufsbegleitenden Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen die Studienplätze erhöht. Und im kommenden Herbst starten wir mit einem berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Mechatronik. Darüber hinaus bieten wir seit drei Jahren über Schloss Hofen den Lehrgang zur Studienbefähigung an, der eine Vorbereitung für die Zusatzprüfungen für Nichtmaturanten ist. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Berufstätigen die Möglichkeit für eine Weiterbildung auf akademischem Niveau im Lande anzubieten.

Und was sind die Pläne für die Zukunft?

Stefan Fitz-Rankl: Die FH Vorarlberg ist ein wichtiges Kompetenzzentrum in der Bodenseeregion. Diese Kompetenz gilt es weiter zu stärken und auszubauen. Dabei arbeiten wir weiterhin intensiv mit den regionalen Unternehmen zusammen. Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht immer das gemeinsame Interesse, den Wissensvorsprung der Region zu halten.

Studiengänge der FH Vorarlberg

BACHELOR-STUDIENGÄNGE

Internationale Betriebswirtschaft (bb und Vollzeit)

Informatik – Software and Information Engineering

Mechatronik (bb und Vollzeit)

Mechatronik | Maschinenbau

Elektrotechnik Dual

Wirtschaftsingenieurwesen (bb)

InterMedia

Soziale Arbeit (bb und Vollzeit)

MASTER-STUDIENGÄNGE

International Marketing & Sales (bb)

Controlling & Finance (bb)

Business Process Engineering (bb)

Mechatronics

Informatik

InterMedia (bb)

Soziale Arbeit (bb)

Energietechnik und Energiewirtschaft (bb)

(bb = berufsbegleitend)

www.fhv.at