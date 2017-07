Zugsverkehr am Bahnhof Wien Meidling unterbrochen

Zu einer technischen Störung ist es am Donnerstagvormittag im Stellwerk am Bahnhof Wien Meidling gekommen. Die Ursache sei bisher nicht bekannt, hieß es von den ÖBB. Am Nachmittag wurde noch “mit Hochdruck” an der Behebung der Störung gearbeitet, der planmäßige Betrieb sollte “bis in die Abendstunden” wiederhergestellt werden.

Aufgrund des Gebrechens kam es zu mehreren Unterbrechungen bzw. Umleitungen. Zwischen Wien Meidling und Wien Mitte verkehrten keine Schnellbahnzüge. Der Verkehr auf der Südstrecke war zwischen Wien Liesing und Wien Hauptbahnhof unterbrochen. Die Züge der Weststrecke wurden über Wien Oberlaa zum Wiener Hauptbahnhof oder zum/ab dem Wiener Westbahnhof geführt. Ein Schienenersatzverkehr wurde zwischen Wien Liesing und Siebenhirten mit Anschluss U6 eingerichtet. Vom bzw. zum Flughafen verkehrte ein Bus bis/ab dem Wien Hauptbahnhof. Vom/zum Wiener Westbahnhof wurde der reguläre Busverkehr geführt. Ab etwa 14.30 Uhr sollte es einen eingeschränkten Betrieb für Schnellbahnzüge zwischen Wien Liesing, Wien Meidling und Wien Mitte geben. (APA)