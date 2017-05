Zugsunglück in Wien-Meidling – Arbeiten noch bis 28. Mai

Beim Unglück gab es neun Verletzte - © APA (MA 68 LICHTBILDSTELLE)

Nach dem Zugsunglück in Wien-Meidling am Karsamstag dauern die Instandsetzungsarbeiten am Bahnhof noch bis 28. Mai. Zwei Züge waren am 15. April kollidiert, nachdem ein Regionalexpress (REX) ein Signal überfuhr, stieß er mit einem Railjet zusammen. Rund 200 Meter Gleis wurden beschädigt und müssen erneuert werden.