Zug entgleist – ein Toter bei Bahnunglück in Belgien

Ein Waggon engleiste - © APA (AFP/Belga)

Bei einem Zugsunglück in Belgien ist ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere wurden verletzt. Nahe dem Bahnhof von Löwen entgleiste ein Personenzug, wie die belgische Bahngesellschaft SNCB am Samstag mitteilte. Zwei Menschen wurden laut der Nachrichtenagentur Belga schwer, 23 leicht verletzt. Der Getötete hatte sich den Angaben zufolge nicht in dem Zug befunden.