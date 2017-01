Zug-Streit: Vucic und Mustafa treffen sich in Brüssel

Serbische Propaganda ziert den umstrittenen Zug - © APA (AFP)

Der serbische Regierungschef Aleksandar Vucic und sein kosovarischer Amtskollege Isa Mustafa sollen am Dienstag in Brüssel zusammen kommen. Das Treffen der Regierungschefs wurde von der EU-Vermittlerin im Normalisierungsdialog, Federica Mogherini, einberufen. Es findet vor dem Hintergrund des Zug-Streits statt, der am Samstag beinahe zu einer Konfrontation an der gemeinsamen Grenze führte.