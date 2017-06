Zug rammte Pkw in St. Pölten – Lenker eingeklemmt

Der Autofahrer wurde verletzt ins Spital eingeliefert - © APA (Symbolbild)

Auf einem Bahnübergang in St. Pölten ist ein Pkw von einem Eisenbahntriebwagen gerammt worden. Der 59-jährige Lenker des stark verformten Autos musste am Mittwochabend von den Rettungskräften befreit werden, teilte die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen in der Nacht auf Donnerstag mit.