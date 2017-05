Zug in Griechenland entgleist – Mindestens zwei Tote

Die Unglücksursache war zunächst nicht bekannt. An Bord des Zuges seien 70 Passagiere gewesen, erklärte Trainose. Der Zug sei auf dem Weg von Athen nach Thessaloniki gewesen, der zweitgrößten Stadt des Landes. In der Stadt Adendro, rund 37 Kilometer von Thessaloniki entfernt, sei der Zug dann entgleist. Der Lokführer sei schwer verletzt worden.

Ein Wagen krachte in ein zweistöckiges Haus, andere lagen umgestürzt auf der Seite. Mehrere Medien berichteten von fünf entgleisten Wagen. Die Rettungsarbeiten dauerten in der Nacht auf Sonntag an.

(APA/dpa/ag.)