Zündung im Takt der Musik

Klangfeuerwerke sind die Spezialität von „Mc Pyro“ in Koblach. Alexandra Kreutz, Tochter des Firmengründers, wurde von ihrem Vater mit der Begeisterung für die Pyrotechnik angesteckt.

Eine stressige Zeit hat Alexandra Kreutz gerade hinter sich. Die 30-Jährige betreibt gemeinsam mit ihrem Vater Gerhard das Geschäft „Genuss am Gaumen“ in Götzis. Eine große Auswahl an Whiskys, Weinen und anderen Spirituosen gibt es in dem Laden zu kaufen. Dementsprechend viel zu tun war in den Tagen und Wochen vor Weihnachten. Bis einschließlich 8. Jänner ist das Geschäft nun geschlossen. Doch frei haben Alexandra und Gerhard Kreutz dennoch nicht. „Viele glauben, dass wir während dieser Tage Urlaub machen. Aber das stimmt nicht. Wenn überhaupt, dann machen wir Urlaub, um zu arbeiten“, bringt es die junge Frau auf den Punkt und lacht. Anstatt die Beine hochzulegen und zu faulenzen, frönt das Vater-Tochter-Duo zum Jahreswechsel einer weiteren gemeinsamen Leidenschaft: der Pyrotechnik. In Ischgl (Tirol) und in St. Gallenkirch wird am 31. Dezember und 1. Jänner das neue Jahr mit jeweils einem Klangfeuerwerk eingeläutet.