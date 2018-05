Züg und Sacha aus dem Tal am See

Klostertal-Markt in Bregenz begeisterte einmal mehr.

Bereits zum dritten Mal reisten zahlreiche Klostertaler quer durch das ganze Land, um in der Landeshauptstadt in Vertretung ihre Tales regionale Produkte in der Bregenzer Kornmarktstraße zu präsentieren und zum Verkauf anzubieten. Und auch heuer war der Markt “Züg und Sacha – s’Klostertal kunnt” ein voller Erfolg. Neben Klängen der Bauernkapelle der Harmoniemusik Wald unter der Leitung von Walter Mark boten zahlreiche Ständler ihre ausgemachten Waren an. So fand man neben handgemachten Seifen und geröstetem Kaffee auch edle Liköre, reichhaltige Kräutersalze, deftigen Speck und hochwertigen Tee sowie kunstvollen Glasschmuck und noch vieles mehr.