Zuckerquote in der EU gefallen

Begrenzungen für Zuckerrüben-Anbau gefallen

In der Europäischen Union ist am Wochenende die Zuckerquote gefallen. Seit Sonntag gelten keine Mindestpreise mehr für in der EU angebaute Zuckerrüben. Auch die Quoten und Begrenzungen europäischer Produktion von Zucker und Glukosesirup sowie bestehende Exportbeschränkungen fielen weg. Bisher waren der Zuckerproduktion in der EU enge Grenzen gesetzt.