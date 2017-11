Zu schnell gefahren: Unfall mit fünf Verletzten

Feldkircher Berufungsrichter setzten Geldstrafe für fahrlässige Körperverletzung auf 3000 Euro herab.

In erster Instanz hatte ein Bezirksrichter noch eine Geldstrafe von 3750 Euro (150 Tagessätze à 25 Euro) verhängt. In zweiter Instanz wurde die Sanktion nun um 750 Euro verringert. Richterin Angelika Prechtl-Marte begründete als Vorsitzende des Berufungssenats die Herabsetzung der Strafe so: Am Bezirksgericht sei nicht berücksichtigt worden, dass der von Manuel Dietrich verteidigte Angeklagte teilweise geständig sei.