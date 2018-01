Zu Neujahr kopfüber in den kalten Tiber

Am Neujahrstag haben mehrere Mutige in Rom eine jahrzehntealte Tradition fortgesetzt und von einer Brücke den Sprung in den kalten Tiber gewagt. Der Wasserspringer Maurizio Palmulli ist bereits abgehärtet: Er machte nach eigenen Angaben zum 30. Mal bei dem Sprung in den Fluss mit.

“In diesen Zeiten wollen wir unseren Sprung allen Familien in Schwierigkeiten widmen”, sagte der tätowierte Mann. Das gelte nicht nur für Rom, sondern für Italien und die gesamte Welt, fügte Palmulli hinzu, bevor er aus 20 Metern Höhe ins Wasser sprang.

In dem Fluss ist das Wasser zu dieser Jahreszeit nur wenige Grad kalt. Das bestätigte der erfahrene Wasserspringer Simone Carabella: “Das Wasser ist wirklich eisig.” Seit 1946 findet der Kopfsprung in den Fluss an jedem 1. Jänner statt.