Zu laute Schneeräumung: Tiroler schoss auf Radlader

Der erheblich alkoholisierte Schütze wurde kurz darauf in seiner Unterkunft ausgeforscht. Der 26-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt. Der Tiroler hatte gegen 4.15 Uhr mehrere Schüsse von einer Gemeindestraße im Ortszentrum von Kössen (Bezirk Kitzbühel) aus auf das Fahrzeug abgegeben. Die Beamten stellten in der Unterkunft des Mannes die mehrschüssige Luftdruckwaffe und eine Luftdruckpistole sicher. Über den 26-Jährigen, der vorübergehend festgenommen wurde, sprachen die Polizisten noch an Ort und Stelle ein Waffenverbot aus. Er wird unter anderem bei der Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Drohung und versuchter Körperverletzung angezeigt.

(APA)