Zu hohe Absätze vereiteln Flucht aus Gefängnis in Honduras

Ausgestattet mit einer blonden Perücke, dunkler Sonnenbrille, schwarzem Rock und schwarz-weißer Bluse zückte der Mann am Ausgang zwar den Ausweis einer Frau. Doch die Art, wie er auf den Ausgang zustöckelte, und seine tiefe Stimme blieben nicht unbemerkt, wie ein Gefängnissprecher örtlichen Medien sagte. Dem Fluchtversuch wurde ein Ende gesetzt.

Seine 15-jährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung muss der Mann nun in einem anderen Gefängnis zu Ende absitzen. In dem Hochsicherheitsgefängnis, in das er verlegt wurde, sitzen mehr als tausend Mitglieder gefürchteter Banden.

(APA/ag.)