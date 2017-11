Zu Gast beim Kiwanisclub Dornbirn

Der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer brachte den Kiwaniern sein Dorf, die größte Marktgemeinde Österreichs, näher.

Dornbirn. Z‘Luschnou duß am jungo Rhin, jupeidi, jupeida … Dass Lustenaus musikalischer Bürgermeister Kurt Fischer (54) dieses Lied neulich in Dornbirn anstimmte, hatte einen guten Grund. Manfred Hagen , der diesjährige Präsident des Kiwanisclub Dornbirn, hatte ihn eingeladen, den Mitgliedern die Marktgemeinde mit 23.000 Einwohnern etwas näher zu bringen.

Diesem Wunsch kam Kurt Fischer, dem sein Dorf sehr am Herzen liegt, gern nach. Die ehemalige Lehrtätigkeit am Gymnasium, die mehrjährige Leitung des väterlichen Betriebes im grafischen Bereich, sowie zehn Jahre als Landtagsabgeordneter boten ihm reichlich Gelegenheit für tiefe Einblicke in die Lustenauer Seele. Politisch aufgewachsen mit der „Vision Rheintal“, denkt er als Gemeindeoberhaupt über die eigenen Kirchtürme hinaus. Er blickt auch über den Rhein und auf das Projekt Rhesi. Rhesi steht für Rhein, Erholung und Sicherheit. Davon sind rund 450.000 Menschen im Rheintal betroffen. Und bevor auf Fischers Ausführungen über Lustenaus Besonderheiten näher eingegangen wird, sei ein persönlicher Wunsch verraten: „Im Sommer möchte ich ab und zu in der Mittagspause schwimmen“, sagte der Vater von zwei Töchtern. Bisher kann er das am Alten Rhein oder im Parkbad tun. Eines Tages aber sieht er sich vom Rathaus aus ans Rheinufer beim Gasthof Krönele radeln, wo er gern in den bis dahin besänftigten Fluten abtauchen würde. Natürlich geht es Fischer vor allem auch um die Sicherheit, die durch größere Durchfließmengen künftig unbedingt gewährleistet sein muss.