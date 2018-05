Zu Ehren von FC Dornbirn-Torjäger Mischa Culafic

Viele FC Dornbirn-Urgesteine wie die Brüder Henrik und Bernhard Gunz stellen sich beim Gedenkspiel von Ex-Rothosen Torjäger Mischa Culafix in den Dienst der guten Sache.

Ende der 80iger Jahre schoss Miodrag (Mischa) Culafic den Traditionsverein FC Dornbirn mit seinen vielen Traumtoren zum Meistertitel in der Regionalliga West und den damit verbundenen Aufstieg in die damalige 2. Division. Vor einem halben Jahr ist der Serbe allzufrüh nach einem Herzversagen gestorben. Der 56-jährige Mittelstürmer der Rothosen war Publikumsliebling zu seiner aktiven Zeit und bleibt in ewiger Erinnerung. Nun organisieren seine Freunde Thomas Cajnko und Boris Gamber ein Gedenkspiel zu seinen Ehren. Viele ehemalige FC Dornbirn Stars haben ihr Kommen und Mitwirken zugesagt.