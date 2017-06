Zoidl bereit für Kampf um Gelbes Rundfahrt-Trikot

Zoidl vertraut auf sein Können - © APA (Archiv)

Riccardo Zoidl hält mit seiner Liebe zur Österreich-Rundfahrt nicht hinter dem Berg. “Ich mag sie einfach”, sagte der Gewinner von 2013 vor der am Sonntag (13.30 Uhr) mit dem Prolog auf den Grazer Schlossberg startenden 69. Auflage. Trotz der starken Besetzung will der Profi von Felbermayr Wels in der Gesamtwertung vorne mitmischen. “Ich weiß, dass ich es draufhabe”, sagte der 29-Jährige der APA.