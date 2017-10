Zivilschutz-Probealarm in Vorarlberg: Nur eine Sirene funktionierte nicht

Am Samstag testete das Innenministerium die Sirenensignale - © Bilderbox

Mehr als 8.200 Sirenen sind am Samstag in ganz Österreich beim jährlichen Zivilschutz-Probealarm auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet worden. 99,66 Prozent funktionierten einwandfrei, teilte das Innenministerium am Samstagnachmittag in einer Aussendung mit.