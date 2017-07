Zivilprozess um “Fake News”-Vorwurf zu Pröll-Privatstiftung

Gegenstand der Debatte: Die Dr. Erwin Pröll Privatstiftung - © APA (Fohringer)

Aussagen rund um die umstrittene, mittlerweile aufgelöste Dr. Erwin Pröll Privatstiftung haben ein gerichtliches Nachspiel: “Falter”-Chefredakteur Florian Klenk hat VP-NÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und die Landespartei wegen übler Nachrede geklagt. Der erste Termin in dem Zivilverfahren in St. Pölten lockte am Montag zahlreiche Medienvertreter an – eine Lösung kam nicht zustande.