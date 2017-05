Zivilprozess gegen Landwirt nach tödlicher Kuh-Attacke

Die Hinterbliebenen haben auf Schadenersatz geklagt - © APA (Archiv)

Die tödliche Attacke von 20 Kühen und Kälbern auf eine 45-jährige Deutsche im Juli 2014 in Tirol hat am Dienstag am Landesgericht Innsbruck ein zivilgerichtliches Nachspiel gehabt. Die Hinterbliebenen haben den Landwirt auf Schadenersatz geklagt. Sie werfen ihm vor, gegen die Sorgfaltspflicht eines Tierhalters verstoßen zu haben. Der Beklagte wandte ein, dass eine Abzäunung nicht zumutbar sei.