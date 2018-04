Syrische Rebellen stimmen Evakuierung aus Duma zu

Die syrische Armee steht offenbar vor der vollständigen Einnahme der früheren Rebellenbastion Ost-Ghouta. Die letzte in der Stadt Duma verschanzte Rebellengruppe stimmte übereinstimmenden Angaben vom Sonntag zufolge dem Beginn des Abzugs unter sicherem Geleit zu. Russische Militärpolizei soll in die Stadt einrücken, ehe die syrische Regierung sie wieder unter Kontrolle nimmt.

Mit massiven Luftangriffen, Belagerungen und Vorstößen am Boden hatten die syrische Armee und die verbündete russische Luftwaffe die Rebellen seit Beginn der Offensive Mitte Februar immer stärker in Bedrängnis gebracht. Nach und nach brachen sie den Widerstand und übernahmen frühere Rebellenbastionen. Nur das städtische Zentrum Duma befand sich zuletzt noch unter Kontrolle von Rebellen.

Erst am Samstag hatten syrische Staatsmedien die Räumung der vorletzten noch von Rebellen gehaltenen Enklave in Ost-Ghouta geräumt. Die Gebiete Jobar, Arbin, Samalka und Ain Terma seien “sicher und vom Terrorismus geleert”, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana, nachdem die letzten Busse mit Kämpfern und Zivilisten die Region verlassen hatten.

Wegen der langen Blockade mangelt es in Ost-Ghouta an Lebensmitteln und Medikamenten, viele Einwohner leiden seit langem an Hunger, gerade Kinder sind teils stark unterernährt. Die massive Offensive der Armee hatte das Leid der Zivilisten in den vergangenen Wochen noch weiter verschärft.