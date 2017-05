Zivilisten fliehen nach Luftangriff aus syrischen StÃ¤dten

Luftangriffe der US-geführten Koalition mit dutzenden Toten haben nach Angaben von Aktivisten Hunderte Bewohner der Städte Mayadin und Bukamal im Osten Syriens in die Flucht getrieben. Wie die “Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte” mitteilte, flohen am Freitag und Samstag zahlreiche Zivilisten in die umliegenden Dörfer.

Der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, sprach von einer Fluchtbewegung “großen Ausmaßes”. Die Städte Mayadin und Bukamal werden vom IS kontrolliert. Sie liegen etwa 50 Kilometer voneinander entfernt in der ostsyrischen Provinz Deir ez-Zor, die größtenteils vom IS kontrolliert wird. Beide Städte werden regelmäßig von der Anti-IS-Koalition aus der Luft bombardiert, aber auch von der syrischen und russischen Luftwaffe. Am Freitag waren bei einem Luftangriff der US-geführten Koalition auf Mayadin nach Angaben der Beobachtungsstelle mindestens 80 Familienmitglieder von IS-Kämpfern getötet worden. Unter den Opfern waren demnach 33 Kinder. Auch unter den Flüchtlingen waren nach Angaben der Beobachtungsstelle nun Angehörige von IS-Kämpfern. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netz von Informanten vor Ort. Ihre Angaben können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken